Van Schaik en Schuurman aangesteld als nieuwe advocaten van Klaas Otto

De verdachte moest eerder deze maand op zoek naar een nieuwe advocaat omdat Louis de Leon was gestopt. Volgens De Leon is Klaas Otto geestelijk niet in staat om zijn proces te volgen. Zijn pogingen om de strafzaak op te schorten, mislukten.

De zaak tegen Klaas Otto gaat donderdag verder in de extra beveiligde rechtbank in Rotterdam. Advocaat Niels van Schaik zegt dat hij zich nog aan het oriƫnteren is en dat hij nog tijd nodig heeft om zich in te werken.

Wel zal hij donderdag een poging wagen om Klaas Otto uit de gevangenis te krijgen. De 50-jarige verdachte uit Bergen op Zoom zit al ruim anderhalf jaar in voorarrest en verblijft sinds eind augustus in streng regime in de gevangenis in Vught.

Van Schaik noemde de verdediging van Klaas Otto een mooie uitdaging. ''Het is een mooie zaak'', reageerde hij.