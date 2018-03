Militair mag legeruniform weer dragen in het openbaar

Dat blijkt uit de Defensienota die maandag verschijnt en waaruit het AD citeert.

"Het leger heeft de taak om ons koninkrijk en zijn bondgenoten te beschermen. Dan is het ook belangrijk dat je herkenbaar en aanspreekbaar bent", zegt minister Bijleveld (CDA).

De bewindsvrouw komt daarmee tegemoet aan een uitdrukkelijke wens van militairen. De intrekking van het verbod moet bovendien bijdragen aan het verminderen van het personeelstekort. "We moeten heel veel nieuwe mensen werven en dan is het belangrijk dat je laat zien wat militairen doen. Dat mensen hen op straat gewoon kunnen aanspreken als ze meer over hun vaak willen weten", zegt Bijleveld.

Het uniformverbod werd in september 2014 ingesteld vanwege een verhoogde dreiging door jihadstrijders. Eind 2016 werd het verbod voor militairen om in het openbaar een uniform te dragen al iets versoepeld. Defensiepersoneel mocht toen het uniform aanhouden in de dienst- of privé-auto.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je ’s nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!