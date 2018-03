Nog acht voetbalsupporters vast na tientallen arrestaties Amsterdam

Voornamelijk supporters van de Engelsen zorgden voor flink wat onrust en "verstoring van de openbare orde" op de Wallen in het centrum van Amsterdam.

In totaal werden naast de twee Nederlanders, honderd Engelsen aangehouden, meldt de politie zaterdag.

35 personen hebben de nacht doorgebracht in een cellencomplex. 94 supporters zijn met een boete heengezonden.

Oefeninterland

Er waren vrijdagmiddag ongeveer 4.500 Engelse voetbalfans aanwezig in de stad voor voor de oefeninterland van Oranje tegen Engeland in de Amsterdam Arena.

Op beelden is te zien dat de ME in actie is gekomen om in te grijpen bij supporters die niet wilden vertrekken. Daarop is te zien dat enkele supporters met wapenstokken geslagen werden.

​In het Wallengebied, waar een grote groep aanwezig was, was het vrij lang onrustig. ''Af en toe was het een beetje grimmig'', meldde de woordvoerder vrijdag. Eerder meldde een collega van hem dat er met blikjes en glas werd gegooid.

