Verdachte van liquidaties zegt dat nieuwe kroongetuige Nabil B. liegt

Volgens Weski lijken de "verhalen van B. "op fictie gebaseerd", schrijft zij in een persverklaring. De advocaat is nog niet op de hoogte van de exacte inhoud van de verklaringen van kroongetuige B.

De afgelopen jaren is over T. in de media "de meest wilde desinformatie verspreid die ongecontroleerd verder is gaan woekeren", aldus Weski.

De veertigjarige T. wordt momenteel gezocht. Voor de gouden tip die leidt tot zijn aanhouding heeft het Openbaar Ministerie een beloning van 25.000 euro uitgeloofd.

Het Openbaar Ministerie (OM) maakte vrijdag bekend dat het een deal heeft gesloten met Nabil B. (30). Hij geldt als verdachte in het onderzoek naar de liquidatie van Hakim Changachi, die op 12 januari vorig jaar in Utrecht werd doodgeschoten. De moord was volgens het OM een vergissing. De groep had een ander slachtoffer op het oog. B. heeft verklaard dat Redouan T. de opdrachtgever is geweest.