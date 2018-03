'Defensie trekt commando's terug uit geheime missie na onthulling Kroon'

Dat meldt Nieuwsuur op basis van bronnen rond het Korps Commandotroepen.

Kroon heeft twee keer verteld over een geheime missie waar hij aan deelnam in 2007. De missie was in Afghanistan en de soldaten deden hun werk in burger, officieel als ondersteunend personeel van Buitenlandse Zaken.

Begin februari vertelde Kroon over een missie die hij alleen ondernam. Hij zou een man hebben doodgeschoten die hem eerder gevangen had genomen en gemarteld.

Het ministerie van Defensie laat weten niet op de publicatie van Nieuwsuur te willen reageren.

Gevaar

Sinds het verhaal van Kroon is er veel onrust bij de commando's en hun familieleden. De identiteit van meerdere medewerkers van Defensie en Buitenlandse Zaken is bekendgeworden, waardoor zij volgens de bronnen van Nieuwsuur direct gevaar lopen.

De commando's lieten in februari weten het te betreuren dat er steeds berichten in media opduiken ''over staatsgeheime operaties". ''Deze publicaties brengen concreet de veiligheid van de commando's in gevaar."

''Wij gaan ervan uit dat majoor Kroon zich vooraf geen rekenschap heeft gegeven van de effecten van zijn uitlatingen. Wij rekenen erop dat hij dit vanaf heden wel doet om te voorkomen dat de levens van zijn collega’s (verder) in gevaar worden gebracht", lieten de commando's eind februari weten via hun raadsman.

Enkele weken geleden stelde Nieuwsuur de publicatie van een verhaal over Kroon uit, op verzoek van defensieminister Ank Bijleveld. Volgens de minister zouden mensenlevens in gevaar worden gebracht bij de uitzending. Het actualiteitenprogramma deed onderzoek naar aanleiding van Kroons uitspraken over het incident in 2007.