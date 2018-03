Negentig Engelse voetbalsupporters aangehouden in Amsterdam

De medewerker van de AE raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis.

''De mensen die zijn aangehouden, gaan de wedstrijd missen'', aldus de politiewoordvoerder. De meeste arrestanten zitten vast voor het verstoren van de openbare orde.

ME

Op beelden van AT5 is te zien dat de ME in actie is gekomen om in te grijpen bij supporters die niet wilden vertrekken. Daarop is te zien dat enkele supporters met wapenstokken geslagen werden.

Ongeveer 4.500 Engelse voetbalfans waren vrijdag in Amsterdam voor de oefeninterland van Oranje tegen Engeland in de Amsterdam Arena.

In het Wallengebied, waar een grote groep aanwezig was, was het vrij lang onrustig. ''Af en toe was het een beetje grimmig'', aldus de woordvoerder. Eerder meldde een collega van hem dat er met blikjes en glas werd gegooid.