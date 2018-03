'Transgender asielzoeker verkracht in azc'

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) bevestigt alleen dat eerder deze maand een asielzoekster melding heeft gedaan van verkrachting en dat de politie hier onderzoek naar doet. Ze is inmiddels voor haar veiligheid naar een andere opvanglocatie gebracht, aldus een woordvoerder.

LGBT Asylum Support legt een direct verband met de achtergrond van de vrouw. De hulporganisatie verwijt het COA een gebrek aan begeleiding. Ze zou al voor de verkrachting tevergeefs om overplaatsing hebben gevraagd.

Het COA wil niet op de specifieke omstandigheden ingaan. De woordvoerder stelt dat in het algemeen niet zomaar mensen worden overgeplaatst. "Als er een probleem is of mensen zich niet veilig voelen, gaan we daar eerst over in gesprek om te bedenken hoe we daar iets aan kunnen doen.''

Volgens voorzitter Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support heeft de zedenpolitie inmiddels met de vrouw gesproken, maar moet ze nog aangifte doen. "Voor haar en ook andere asielzoekers geldt dat ze niet weten hoe het hier werkt, of je de politie bijvoorbeeld kunt vertrouwen.'' Verdachten zijn nog niet opgepakt. De vrouw zou door twee mannen zijn verkracht.

De zaak is ook bekend bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.