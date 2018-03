Nieuwe kroongetuige in reeks liquidaties Amsterdam en Utrecht

De Utrechter wordt verdacht van betrokkenheid bij een vergismoord in Utrecht Overvecht vorig jaar. Hierbij kwam de 31-jarige Hakim Changachi om het leven.

De afgelopen vijf jaar hebben er in Amsterdam en Utrecht verschillende moorden plaatsgevonden onder een nieuwe, relatief jonge generatie criminelen. Sinds de dubbele liquidatie in de Staatsliedenbuurt in december 2012, waarbij de 28-jarige Yousseff Lkhorf en de 21-jarige Saïd el Yazidi om het leven kwamen, is de aard van liquidaties volgens het OM veranderd en gewelddadiger geworden.

Een aantal schutters is gepakt en berecht, maar de opdrachtgevers bleven buiten schot. De kroongetuige, Nabil B., zal daar verandering in brengen, verwacht het OM.

De afgelopen maandan heeft B. verschillende verklaringen afgelegd over liquidaties, pogingen tot moord en voorbereidingen tot moord. Hierbij heeft hij verklaringen afgelegd over zichzelf, zijn opdrachtgevers en andere betrokkenen.

Inleidende zitting

Vrijdagmiddag werd B. als kroongetuige gepresenteerd bij een inleidende zitting in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol over de liquidatie in Utrecht Overvecht waarbij hij betrokken is, en een poging tot liquidatie enkele dagen later.

In december 2017 heeft hij een zogeheten kroongetuigeregeling gesloten met het Openbaar Ministerie. Volgens het OM zou hij zich uit gewetensnood hebben gemeld bij de politie en justitie.

Opdrachtgever

De 40-jarige Redouan T. werd door de kroongetuige aangewezen als opdrachtgever. Ook heeft hij verschillende belastende verklaringen afgelegd over Said R., de broer van de terechtstaande Mohamed R.

De politie en het OM zijn dringend op zoek naar beide mannen. Het OM looft beloningen van 25.000 euro uit voor informatie die leidt tot hun aanhoudingen.