Coöperatie Laatste Wil noemt strafrechtelijk onderzoek OM 'bizar'

Bestuurslid Petra de Jonge zegt donderdag in het programma Nieuwsuur dat CLW volgens haar door het OM wordt gelijkgesteld aan een criminele organisatie. "En dat terwijl 60 procent van de bevolking voor een 'laatste-wil-middel' is en we er elke dag nieuwe leden bij krijgen."

De directe aanleiding voor het strafrechtelijk onderzoek was de bekendmaking door de coöperatie vorige week dat inkopers het middel daadwerkelijk gaan bestellen. Daarmee kunnen naar verwachting ongeveer duizend mensen op korte termijn via CLW over het middel beschikken.

CLW is, volgens de eigen website, opgericht om voor haar leden te bewerkstelligen dat het eigen levenseinde "mag en kan worden geregisseerd". De organisatie heeft een middel gevonden dat de dood tot gevolg heeft. Pas na een half jaar lidmaatschap krijgt iemand informatie over wat voor spul het is.

Gesprek

De Tweede Kamer vroeg minister Hugo de Jonge eerder met de CLW te gaan praten. Aanleiding was de dood van een 19-jarige vrouw die vorige maand met behulp van een door die organisatie gepromoot zelfdodingsmiddel een einde aan haar leven maakte. Maar zo'n gesprek is niet langer opportuun nu het OM de zaak in onderzoek heeft, meldt Grapperhaus.

