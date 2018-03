Michael P. bracht Anne Faber met mes om het leven

De 27-jarige verdachte heeft haar met een mes in haar keel gesneden. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag bij een regiezitting in de zaak. P. is zelf niet aanwezig bij de zitting.

P. is Faber op enig punt tegengekomen toen hij rondreed op zijn scooter. Hij heeft haar onder bedreiging van een mes meegenomen op het voertuig, haar vastgebonden en op meerdere manieren verkracht.

De man zou haar daarna hebben gedood om zijn daad te verhullen. "Dit komt neer op gekwalificeerde doodslag", aldus de officier van justitie. Het OM spreekt van voorbedachte rade.

P. was opgenomen in het Pieter Baan Centrum (PBC) voor onderzoek naar zijn geestelijke gesteldheid. De officier van justitie heeft laten weten dat hier zich een geweldsincident heeft voorgedaan, waaruit ook een aangifte van het PBC is voortgekomen. Het is niet bekend wat dit incident precies inhoudt.

Justitie onderzoekt op dit moment of hij hiervoor vervolgd zal worden. Binnen een maand wordt uitsluitsel gegeven over of deze geweldszaak aan de vervolging voor de dood van Anne Faber wordt toegevoegd, aldus het OM.

Voorbedachte rade

Niels Dorrestein en Sander de Korte, advocaten van Michael P., zullen gaan bestrijden dat hun cliënt Faber met voorbedachte rade om het leven heeft gebracht, laten ze in een reactie aan NU.nl weten.

P. heeft een negental verklaringen afgelegd aan de politie en hij heeft "altijd hetzelfde verhaal verteld", aldus de verdediging. Maandag wordt de verdachte opnieuw opgenomen in het PBC voor onderzoek. De rapportage hierover wordt in mei verwacht. Dorrestein zei eerder al dat zijn cliënt zal meewerken aan het onderzoek.

Hans Faber, de oom van Anne, laat in een reactie weten dat de nieuwe details over de doodsoorzaak van zijn nichtje gruwelijk en pijnlijk waren om te horen. De familie van de vrouw wordt voorafgaand aan de zittingen op de hoogte gesteld over eventuele nieuwe informatie.

Onderzoek

De rechtbank kende tijdens de zitting nog een aantal onderzoekswensen van beide partijen toe. Zo wordt een bewoner van de kliniek Altrecht Aventurijn in Den Dolder gehoord als getuige. P. verbleef in de kliniek ten tijde van de dood van Faber.

Ook wordt verder onderzoek gedaan naar het mes dat is gebruikt om de vrouw om het leven te brengen. Het wapen is nooit aangetroffen, maar P. heeft verklaard het te hebben gebruikt bij het slopen van een oude keuken op het terrein van de kliniek. Verder onderzoek moet aantonen of dit inderdaad juist is.

Bekentenis

P. heeft tijdens politieverhoren bekend de 25-jarige Anne Faber te hebben verkracht en gedood. Hij kwam haar naar eigen zeggen tegen toen ze een fietsritje maakte.

Het lichaam van Faber werd op aanwijzing van P. op 12 oktober gevonden in de bossen van Zeewolde aan het Nulderpad. De vrouw werd sinds 29 september vermist. Haar laatste teken van leven was een foto van zichzelf die ze vanuit Baarn naar haar vriend doorstuurde. De 27-jarige P. werd op 9 oktober aangehouden.

DNA

De politie kwam P. op het spoor nadat zijn DNA werd aangetroffen op de jas van Faber, die een paar dagen na haar vermissing werd gevonden. Eerder werd duidelijk dat het vrienden van Faber waren die het kledingstuk hadden gevonden.

In de verdere loop van het onderzoek werden in de auto die P. tot zijn beschikking had, bloedsporen van de vrouw gevonden. De verdachte zat in de kliniek in Den Dolder omdat hij bezig was met zijn terugkeer naar de maatschappij, nadat hij in 2011 werd veroordeeld voor de verkrachting van twee minderjarige meisjes in Nijkerk.

De zaak wordt inhoudelijk behandeld op 11 en 12 juni.