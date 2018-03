Onderzoek naar navigatiesysteem van vermeend jihadganger Lieke S.

De vrouw wordt ervan verdacht dat ze zich wilde aansluiten bij de terroristische organisatie IS. S. werd in 2016 bij de grens tussen Turkije naar Syrië tegengehouden.

Later werd ze, eenmaal op een lijst voor terrorismeverdachten en op de terugweg naar huis, opgepakt bij de grens van Turkije naar Bulgarije.

De Tomtom die S. destijds tijdens haar reis gebruikte werd onlangs onverwachts gevonden. Omdat die wordt onderzocht, is de inhoudelijke behandeling van de zaak voorlopig uitgesteld. De vrouw zat enige tijd in voorarrest, maar is sinds augustus op vrije voeten.

Boeken

De vrouw heeft intussen versneld drie boeken geschreven. Brondocumenten van één ervan, met de titel 'ParIS, genocide op IS is ook genocide’, zouden volgens S. de reden zijn dat justitie haar verdenkt van terroristische motieven.

Ze benadrukte echter dat ze geweld niet goedkeurt, door wie dan ook. ''In gedachten ben ik bij de slachtoffers van de aanslagen in Brussel, vandaag precies twee jaar geleden.’’ Ze zou alleen op een spirituele reis zijn geweest. Ze bekeerde zich in de zomer van 2016 tot de islam.

Ze vertelde donderdag dat ze haar kind niet mag zien van haar ex, omdat ouders op de school bang zijn dat ze zich op het schoolplein zal opblazen.

De zaak wordt 5 juli inhoudelijk behandeld.