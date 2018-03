Coöperatie Laatste Wil moet activiteiten staken wegens onderzoek OM

Het besluit van het OM is schriftelijk meegedeeld aan het bestuur van de organisatie.

Het OM volgt CLW sinds de coöperatie vorig jaar september bekendmaakte van plan te zijn een zelfdodingsmiddel aan haar leden ter beschikking te stellen.

De directe aanleiding voor het nu aangekondigde strafrechtelijk onderzoek is de bekendmaking door de coöperatie vorige week dat inkopers het middel daadwerkelijk gaan bestellen. Daarmee kunnen naar verwachting ongeveer duizend mensen op korte termijn via CLW over het middel beschikken.

Coöperatie Laatste Wil is, volgens de eigen website, opgericht om voor haar leden te bewerkstelligen dat het eigen levenseinde "mag en kan worden geregisseerd". De organisatie heeft een middel gevonden dat de dood tot gevolg heeft. Pas na een half jaar lidmaatschap krijgt iemand informatie over wat voor spul het is.

Advies

Op de eigen site reageert de organisatie voorlopig kort: ''Het bestuur van de CLW zal de brief bestuderen en verklaart dat geen sprake is van strafbare handelingen. Er wordt advies gevraagd aan haar advocaat. Over de verdere voortgang zullen wij onze leden spoedig informeren."

In een brief aan de Tweede Kamer laat minister van Justitie Ferd Grapperhaus weten dat alleen een arts onder strenge voorwaarden mag helpen bij euthanasie. ''Voor ieder ander is hulp bij zelfdoding, of het verschaffen van middelen daartoe, een strafbaar feit'', aldus de bewindsman.

De Tweede Kamer vroeg De Jonge eerder deze week met de CLW te gaan praten. Aanleiding was de dood van een 19-jarige vrouw die vorige maand met behulp van een door die organisatie gepromoot zelfdodingsmiddel een einde aan haar leven maakte. Maar zo'n gesprek is niet langer opportuun nu het OM de zaak in onderzoek heeft, meldt Grapperhaus.

