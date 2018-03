Zaak mishandeling ex-lid No Surrender uitgesteld na kritiek advocaten

Woensdag was de eerste van vijf geplande zittingen bij de rechtbank in Groningen.

De advocaten van in totaal zeven verdachten lieten gelijk bij de start van de zaak forse kritiek horen op de manier waarop de politie het slachtoffer heeft verhoord. Zij hadden geconstateerd dat niet van alle verhoren een geluidsopname is gemaakt. Ook zouden passages op de tapes ontbreken of zijn aangepast in de geschreven uitwerking.

De advocaten voorzagen een oneerlijk proces. Zij wilden daarom eerst alles wat ontbrak ontvangen, alvorens verder te gaan met de zaak. Daarnaast moesten de betrokken politiefunctionarissen worden gehoord.

De rechter komt aan deze wensen tegemoet, maar vindt het ''buitengewoon teleurstellend" dat de behandeling niet verder kan gaan, gezien de grondige voorbereiding op de vijf zittingen. Maar volgens de rechter roept de totstandkoming van de verhoren en de uitwerking te veel vragen op.

Reactie OM

De officier van justitie kan zich niet vinden in de kritiek van de advocaten. Het Openbaar Ministerie weerlegt dat er sprake is van misleiding.

De politie heeft volgens het OM uitgelegd hoe de verhoren tot stand zijn gekomen en de advocaten zouden voldoende gelegenheid hebben gehad om de tapes te beluisteren. Een aantal opnames is niet in het dossier opgenomen omdat ze gebruikt worden in een andere rechtszaak. Het OM twijfelt ook niet aan de uitwerking van de opnamen.

De advocaten wezen in de rechtbank tevens op onsamenhangende verklaringen van het slachtoffer. De rechter zegt eveneens verschillen te zien. Volgens het OM had de destijds 47-jarige man door fors geweld een trauma opgelopen en kwamen zijn herinneringen bij de verhoren in delen terug.

Mishandeling

Het destijds 47-jarige slachtoffer belde in november 2016 aan bij een woning in Glimmen. Hij had weinig kleding aan en was mishandeld. Volgens het Openbaar Ministerie is de man voor vijfduizend euro afgeperst.

De verdachten zouden hebben gedreigd zijn vingers af te knippen en zijn No Surrender-tatoeage met een strijkijzer weg te branden. Hij zou zwaargewond zijn geraakt door de mishandelingen. In totaal staan zeven personen, zes mannen en een vrouw, terecht in de zaak.