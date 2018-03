Rechtbank wil dat Van Laarhoven bij eigen rechtszaak aanwezig kan zijn

Van Laarhoven zit sinds 2014 in een Thaise gevangenis, omdat hij daar is veroordeeld omdat hij geld heeft verdiend met coffeeshops in Nederland.

In Nederland is Van Laarhoven een van de hoofdverdachten in de strafzaak tegen de coffeeshopketen die hij heeft opgericht. Samen met de drie andere leidinggevenden wordt hij beschuldigd van witwassen, oplichting, belastingfraude en deelname aan een criminele organisatie.

Volgens advocaat Sidney Smeets, die Van Laarhoven vertegenwoordigt, moet het Openbaar Ministerie zich nu gaan inspannen om de Nederlander zo snel mogelijk naar Nederland te krijgen middels een uitleveringsverzoek.

Cassatieverzoek

Het cassatieverzoek in Thailand is naar verwachting in december afgerond. Als dit gebeurd is, kan Nederland ook een zogenoemd LOTS-verzoek indienen. Dit betekent dat Nederland vraagt of Van Laarhoven zijn straf in zijn eigen land mag uitzitten.

Het Openbaar Ministerie beraadt zich op een reactie. 

De omstandigheden in de Thaise cel waar de Nederlander zit, zijn volgens zijn advocaat erbarmelijk. Hij is meer dan veertig kilo afgevallen.

Rechtshulpverzoek

Zowel de Tweede Kamer als de Nationale Ombudsman hebben de afgelopen jaren meerdere malen vraagtekens gezet bij de gang van zaken rond het rechtshulpverzoek van het Openbaar Ministerie in Nederland aan Thailand dat de arrestatie van Van Laarhoven in gang zette.

Voormalig minister van Justitie Stef Blok stelde vorige jaar pas te willen proberen Van Laarhoven naar Nederland te krijgen als de juridische procedure in Thailand is afgerond.