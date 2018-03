'Slachtoffer Alphense schooldirecteur Khalid T. vaker misbruikt'

Het meisje zou in de zomer korte tijd op een sekssite hebben gestaan en in die periode met T. en nog een man hebben afgesproken.

Het meisje zou naar aanleiding van haar advertentie met vijftien mannen gemaild hebben en daarna met twee hebben afgesproken. Het onderzoek naar die andere man loopt nog, laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie weten.

Het is niet duidelijk of de man is opgepakt. T. moet donderdag voor de rechter verschijnen in deze zaak.

Hotelkamer

De 33-jarige T., ex-directeur van de Alphense islamitische basisschool 'An Noer' en voormalig PvdA-gemeenteraadslid in Gouda, zou met het meisje naar een hotelkamer zijn gegaan.

Dat ontkent hij niet, maar hij zegt dat hij geen idee had dat zij zo jong was. Ook ontkent hij ontucht met haar te hebben gepleegd, bleek tijdens een niet-inhoudelijke zitting afgelopen januari in de rechtbank in Den Haag. Hij zou op zoek zijn geweest naar een serieuze relatie.