Provincie Zeeland niet blij met leegloop Korps Mariniers

Meer mariniers dan in de voorgaande jaren nemen ontslag. Vermoedelijk hangt dit samen met de aangekondigde verhuizing. Alleen dit jaar zijn er al 73 vertrokken.

Volgens De Volkskrant zijn veel mariniers bang zijn dat hun partners geen werk kunnen vinden in Zeeland en dat ze een gekocht huis in Zeeland in de toekomst niet meer kwijt raken.

"Het is nu tijd om iets te doen aan die beeldvorming en de mariniers en hun gezinnen naar hier te halen", aldus gedeputeerde Jo-Annes de Bat.

Fout beeld

Commissaris van de koning Han Polman denkt niet dat het zo is dat alle mariniers niet naar Vlissingen willen. Hij heeft er begrip voor dat sommigen er tegen opzien, maar is teleurgesteld over het beeld van Zeeland dat is neergezet.

"Dat klopt simpelweg niet", zegt hij. "We weten dat hier meer dan voldoende werk is, dat het hier goed wonen is, dat we de meeste zonuren hebben en ga zo maar door. Helaas maakt onbekend onbemind."

