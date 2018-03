Astronomische lente koud begonnen

Dat is de verwachting van Weerplaza. "Iedereen hoopt in deze tijd op het rustige zonnige weer met hogere temperaturen. Dat zit er gewoon niet in de komende dagen", aldus een woordvoerder tegen NU.nl.

Dinsdagochtend begon de dag met gladheid in het midden en noorden van het land. In de nacht sneeuwde het zelfs op een aantal plaatsen en in Limburg daalde het kwik naar -0,5 graden. De laatste keer dat die temperatuur voorkwam aan het begin van de astronomische lente was in 2011.

Matige vorst aan de start van de lente gebeurde voor het laatst in 2001 toen het -5,7 graden werd in Brabant. Gemiddeld liggen de temperatuurminima aan het begin van de astronomische lente tussen de 2 en 4 graden, legt Weerplaza uit.

In de nacht van dinsdag op woensdag kunnen de temperaturen volgens het KNMI zelfs dalen naar -5 in het oosten en het zuiden.

Komende 5 dagen Max Min Wind Vrijdag 9°C 4°C Z 3 Zaterdag 11°C 4°C Z 3 Zondag 10°C 3°C W 3 Maandag 10°C 1°C NW 4 Dinsdag 9°C 2°C ZW 3

Astronomie

Op 1 maart begon de meteorologische lente al. Meteorologische seizoenen worden gebruikt door weerdeskundigen om makkelijker data van seizoenen bij te kunnen houden. Ze zijn dus afhankelijk van afgesproken data en niet van astronomie.

De astronomische lente hangt af van de stand van de zon ten opzichte van de aarde. Aan het begin van de astronomische lente vindt de zogenaamde "equinox" plaats, waarbij de zon loodrecht op de aarde komt te staan.

Winter

Afgelopen winter blijkt relatief zacht te zijn geweest. De winter was een halve graad warmer dan gemiddeld.

Januari 2018 komt in de top tien warmste januari’s en december was de somberste decembermaand sinds 1993. December kende weinig zon en er viel in totaal 123 millimeter regen, terwijl dat normaal gesproken 80 millimeter is.

Gedurende de laatste twee maanden kreeg Nederland te maken met twee kou-uitbraken, de Siberische kou van eind februari en de Arctische kou van halverwege maart. Hierbij kwam koude lucht afkomstig uit het Siberische en het Arctische gebied overwaaien naar Nederland.

Dit soort uitbraken zijn niet vreemd, legt een woordvoerder van Weerplaza uit. In de afgelopen periode van dertig jaar gebeurde dit vrij vaak, alleen in de afgelopen winters is het minder vaak voorgekomen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!