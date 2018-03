Sneeuw en ijzel zorgen voor gladde wegen

Het KNMI kondigde code geel af voor heel het land, met uitzondering van de westelijke provincies. Het weerinstituut waarschuwde voor verraderlijke gladheid. Vooral in het oosten en zuidoosten kon het plaatselijk erg glad worden door bevriezing van weggedeelten. Het KNMI verwacht dat de gladheid in de loop van de ochtend verdwijnt.

In Limburg sneeuwt het en de sneeuw blijft ook liggen waardoor het extra glad is. Rijkswaterstaat is druk aan het strooien. Het KNMI heeft inmiddels code geel ingetrokken voor all provincies, behalve Limburg.

Files

De VerkeersInformatieDienst (VID) meldde tegen 8.00 uur dat er 200 kilometer aan files staan op de grote wegen. Met de provinciale en lokale wegen meegerekend staat er in totaal voor meer dan 500 kilometer aan file.

De ANWB kampte met een technische storing, de website van de Algemene Nederlandse Wielrijders Bond was sinds 6.00 uur niet bereikbaar. Even na achten was het probleem verholpen.

Om 10.32 uur trok het KNMI de laatste code geel in. Met de laatste sneeuwbui die het land uittrok waren alle problemen op de weg aan het eind van de ochtend verholpen.

Bekijk hier de actuele situatie op de Nederlandse wegen

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!