Brandweer nog hele dag bezig met brand in Winschoten

Rond 5.15 uur meldde de brandweer dat het de brand gecontroleerd laat uitbranden. Omwonenden wordt geadviseerd ramen te sluiten en ventilatie uit te zetten.

Een woordvoerder van de brandweer Groningen laat aan NU.nl weten dat de brandweer nog de hele dag bezig zal zijn met het laten uitbranden van het vuur. "We zullen het gecontroleerd afblussen en daardoor zal ook de rook toenemen", zegt de woordvoerder die benadrukt dat omwonenden ramen dicht moeten houden en ventilatie voorlopig uit moeten laten.

Een deel van de N367, de oostelijke rondweg om Winschoten, werd tijdelijk afgesloten, omdat er brandslangen over de weg lagen. Ook het trein- en scheepvaartverkeer werd even stilgelegd. Inmiddels is volgens de brandweer alles weer op gang gekomen. Het uitbranden heeft verder ook geen gevolgen voor verkeer en de scheepvaart.

Meerdere branden

Zaterdag woedde er ook al een grote brand in Winschoten. Toen ging het om een houtbedrijf aan de Papierbaan op hetzelfde industrieterrein als het recyclingbedrijf waar dinsdag brand uit is gebroken. De brandweer kan nog niet zeggen of er een verband is en of er sprake is van brandstichting. "Over de oorzaak is nog niets bekend en ik kan ook niet speculeren over een mogelijk verband tussen deze brand en die van het weekend of van eerder deze weken. Dat moet uit onderzoek blijken."

De brand op het industrieterrein in Winschoten is de zoveelste brand in Oost-Groningen in korte tijd. Naast de brand van zaterdag stond er diezelfde dag ook een transportbedrijf in Vlagtwedde in lichterlaaie. In Oude Pekela was in de nacht van zondag op maandag ook een brand op een industrieterrein. Vorige maand was de brandweer de hele nacht aan het blussen bij een grote brand in een loods in Winschoten.

