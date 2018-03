Vijf doden en vier zwaargewonden na zwaar verkeersongeval bij Helmond

De doden zaten allemaal in de bus. Daarnaast zijn vier mensen zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De gewonden waren andere inzittenden van het busje en de vrachtwagenchauffeur. De vrachtwagenchauffeur zat bekneld in zijn cabine en is bevrijd.

Het ongeval vond plaats op de N270 in de richting van Deurne. De weg is in beide richtingen afgesloten. Over de toedracht van het ongeval is nog niets bekend. De politie is nog bezig met onderzoek.

Automobilisten wordt geadviseerd een andere route te nemen. De weg blijft volgens de politie tot ongeveer 21.00 uur afgesloten.