Motorbendes gelinkt aan smokkel huiden beschermde diersoorten

De beruchte motorbendes zouden de huiden kopen van een 52-jarige Eindhovenaar, die vorige week is opgepakt. Dat meldt de politie maandag. De huiden waren vanuit Indonesië naar Eindhoven gesmokkeld om te kunnen verkopen aan de zogenaamde "Outlaw Motorcycle Gangs" (OMG’s).

De politie wil niet zeggen over welke bendes het gaat. De Eindhovenaar had ook klanten in Duitsland en België.

"De verdachte had de logo’s van al die bendes keurig gesorteerd in verschillende laatjes liggen. Het is op zijn minst bijzonder te zien dat ze kennelijk allemaal gebruik maken van dezelfde leverancier", aldus een woordvoerder van de politie.

De man is in verzekering gesteld en tijdelijk vrijgelaten in afwachting van verder onderzoek.

Indonesië

Het Team Milieu arresteerde vorig jaar december al een 53-jarige Nederlander op Bali op verdenking van smokkel. Hij zou onder meer koraal en ivoor hebben geleverd. Volgens de politie houdt deze zaak verband met de vorig week gearresteerde Eindhovenaar.

De arrestatie in Indonesië leidde tot een oproep in Opsporing Verzocht voor het terugvinden van hertzwijnschedels en zaagtanden van een zaagvis. De politie meldt dat inmiddels elf van deze tanden en een schedel zijn teruggevonden.