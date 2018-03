OM eist in hoger beroep drie jaar cel tegen Syriëganger

N., die zichzelf Latief noemt, probeerde twee keer Syrië binnen te komen, maar beide pogingen strandden in Turkije. De man vertrok samen met een vriend richting Syrië. Uit in beslag genomen telefoons bleek dat zij contact hadden met jihadist Soufiane Z., die daar al was. Van hem ontvingen ze instructies hoe ze de grens konden oversteken en wat ze moesten doen als ze zouden worden gepakt. Hij werd opgepakt toen hij in Turkije de grens met Syrië wilde oversteken.

Begin 2016 probeerde N. het opnieuw. Het lukte hem toen in Düsseldorf op een vliegtuig te stappen, hoewel hij als terreurverdachte geregistreerd stond en zijn paspoort was ingenomen. Als gevolg van een telefoonstoring was toen het uitvaardigen van zijn arrestatiebevel vertraagd.

N., zoon van een Nederlandse vader en Tanzaniaanse moeder, begon zich vanaf zijn achttiende meer te verdiepen in de islam. Volgens zijn omgeving werd hij steeds strenger in zijn geloof.

Vorig jaar werd hij door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot 31 maanden cel, waarvan een jaar voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie vond de straf te laag en ging in hoger beroep.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!