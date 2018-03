Politie pakt schreeuwende man op bij joods restaurant in Amsterdam

Agenten hebben hem in de buurt van de horecazaak aan de Amstelveenseweg aangehouden. Over zijn identiteit of motief valt nog niets te zeggen, meldt een woordvoerder aan NU.nl.

De directe omgeving is afgezet voor onderzoek. Vooralsnog is er geen schade aan het pand waargenomen. "We nemen de zaak hoog op", zegt de politie.

Het restaurant was de afgelopen maanden doelwit van vernielingen. Zo sloeg in december een man met een knuppel de ruiten in van het pand. Hij had een Palestijnse vlag om zich heen geslagen. In januari werden de ruiten besmeurd met een onbekende substantie en eerder deze maand sloeg iemand de ruit stuk met een baksteen (foto).

Na het laatste incident besloot waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen camera's te plaatsen bij het restaurant.

