Kandidaat-raadslid PvdA Emmen slachtoffer van racisme tijdens campagne

Het Dagblad van het Noorden (DvhN) schrijft dat de geboren Somalische werd uitgescholden voor "zwarte aap" en "kopvoddenmongool". Ze moest volgens sommige mensen "opdonderen naar Afrika". Kilincci kwam op eenjarige leeftijd naar Nederland.

Naar eigen zeggen bleef het raadslid steeds vriendelijk en stelde dat ze het oneens was met de reacties die ze te horen kreeg. "Maar op een gegeven moment schoten woorden mij te kort en ben ik naar huis gegaan", schrijft het DvhN.

PvdA-wethouder Bouke Arends in Emmen is woest over het voorval. "Het is ongelooflijk dat het zover is gekomen in ons land, in onze gemeente." Arends noemt het "afschuwelijk". Hij zegt dat Kilincci meerdere malen is uitgescholden maar had dat zelf niet opgemerkt.

"Opeens stond Ugbaad met tranen in de ogen naast me. En niet van de kou, want daar kan ze goed tegen. Maar die scheldpartijen, die vond ze te confronterend. En dat kan ik me heel goed voorstellen."

Asscher

PvdA-leider Lodewijk Asscher en oud-staatssecretaris en Kamerlid Sharon Dijksma staken Kilincci via Twitter een hart onder de riem: "Het is echt ongehoord dit. Wat een schande! Kin omhoog Ugbaad, we steunen je!"

Ook burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen toonde zich zeer ontstemd. Op Twitter noemt hij het "dieptriest dat bevlogen (kandidaat-)raadsleden als Ugbaad Kilincci tijdens de campagne de meest verschrikkelijke taal te horen krijgen. Democratie is ook ruimte, redelijkheid en respect".

