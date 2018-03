Zorgcentrum Oude Pekela enige uren ontruimd vanwege brand

Dat meldt brandweer Groningen op Twitter.

Brandweerlieden moesten bewoners via de balkons uit de appartementen halen. De bewoonster van het appartement dat in brand stond was tijdens de brand vermist. Er werd gevreesd dat zij nog binnen was, maar zij werd in goede gezondheid aangetroffen.

In totaal moesten zes appartementen worden ontruimd. Rond 6.00 uur meldde de brandweer dat enkele woningen geventileerd werden. Ook werden de laatste metingen uitgevoerd om te controleren op koolstofmonoxide.