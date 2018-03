Gemeenten rondom Schiphol willen dat minister nachtvluchten aanpakt

''Schiphol overschrijdt al drie jaar het vastgestelde plafond voor nachtvluchten'', stelt het samenwerkingsverband Holland Rijnland, waartoe onder meer Leiden, Alphen aan den Rijn en Voorschoten behoren.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zou hiertegen moeten optreden. De gemeenten wijzen op een akkoord waarin was afgesproken dat jaarlijks niet meer dan 29.000 vliegbewegingen in de nachtelijke uren zouden plaatsvinden.

Volgens de gemeenten lag het werkelijke aantal nachtvluchten in 2017 op 32.300. In 2016 waren het er 33.000 en in 2015 werden 32.300 nachtvluchten uitgevoerd. ''De nachtelijke geluidshinder leidt tot slaapverstoring, gezondheidsklachten en ernstige overlast voor de inwoners'', schrijven ze.

Minister Van Nieuwenhuizen wil in elk geval dat het aantal nachtvluchten niet meer boven de 32.000 uitkomt dit jaar. Als er overschrijding dreigt, zal de inspectie de luchtvaartsector daarop aanspreken, schreef ze deze week aan de Tweede Kamer.

Volgens haar is er nog een discussie gaande over het maximumaantal nachtvluchten (29.000 of 32.000) in de Omgevingsraad Schiphol (ORS). Hierin worden ontwikkelingen over Schiphol en omgeving door overheden, bewoners, de luchtvaartsector en brancheorganisaties besproken. Rond de zomer komt de ORS met een advies waarna het kabinet een besluit neemt over het aantal nachtvluchten.

