KNMI waarschuwt weggebruikers voor gladheid en windstoten

Het KNMI heeft voor de provincies Noord-Holland, Flevoland, Gelderland en Overijssel code geel afgegeven. De ANWB verwacht vrijdagavond een drukkere avondspits vanwege de regen en natte sneeuw.

De gladheid in een strook van Noord-Holland naar Overijssel die later vrijdagavond en komende nacht wordt verwacht is het gevolg van bevriezing van natte weggedeelten. Verder kan het in het midden en zuiden van het land komende nacht en zaterdagochtend eveneens lokaal glad worden door sneeuwval. Het gaat dan om hoeveelheden van 1 tot 2 centimeter.

Ook de Verkeersinformatiedienst (VID) verwacht dat de sneeuwbuien die vrijdagnacht en zaterdag over ons land komen, voor last gaan zorgen voor het verkeer. De VID raadt automobilisten aan om tijdens een sneeuwbui de snelheid aan te passen en voorzichtig te rijden.

Daarnaast staat er zaterdag overdag een krachtige tot harde wind uit oost tot noordoost. Daarbij komen vanaf de tweede helft van de ochtend tot en met het einde van de middag in het noorden van het land zware windstoten voor van tot zo'n 80 kilometer per uur en in het Waddengebied tot circa 90 kilometer per uur.

Wedstrijden afgelast

Vanwege de kou heeft de KNVB de wedstrijden voor pupillen onder de elf jaar in alle districten afgelast. De combinatie van verwachte kou en wind leidt tot dermate lage gevoelstemperaturen dat het volgens de voetbalbond voor deze kinderen niet gewenst is om te voetballen.

Voor het voetbal in de oudere leeftijdsgroepen neemt de bond zaterdagochtend uiterlijk 08.30 uur een besluit.

Komende 5 dagen Max Min Wind Zondag 1°C -5°C NO 5 Maandag 4°C -6°C NO 4 Dinsdag 7°C -2°C N 4 Woensdag 7°C -1°C NW 3 Donderdag 7°C 0°C WZW 3

