Verdachte in moordzaak Milica van Doorn beroept zich op zwijgrecht

A. bleef in zijn cel en verscheen niet in de rechtszaal.

Het OM verdenkt A. ervan dat hij in de nacht van 7 op 8 juni 1992 in zijn woonplaats Zaanstad Milica (19) heeft verkracht en met messteken om het leven heeft gebracht. Het slachtoffer werd half ontkleed gevonden in een vijver in de wijk Kogerveld.

De zaak bleef lang onopgelost. Vorig jaar leidde een DNA-verwantschapsonderzoek de politie naar Hüseyin A. De politie beschikte over een spermaspoor.

Kort na zijn arrestatie in december heeft A. wel iets verklaard, onder meer dat hij in de bewuste nacht een meisje was tegengekomen. Later heeft hij die verklaring herhaald. A. heeft niet willen ophelderen hoe zijn biologische sporen in het lichaam van het slachtoffer zijn terechtgekomen.