Politie rolt drugshandel via dark web op

Vermoedelijk hebben zij tienduizenden postpakketten met drugs als lsd, xtc en mdma over de hele wereld verzonden, meldt het Openbaar Ministerie vrijdag.

Drie van de vier werden op heterdaad opgepakt, terwijl zij nog waren ingelogd met hun computers op het darkweb. De vierde verdachte stond in Werkendam bij een stel 3D-printers, die op het moment van de arrestatie vermoedelijk verpakkingsmateriaal voor drugs draaiden. Zo werden drugs verstopt in Nintendo-games of inktcartridges.

De verdachten zijn twee Amsterdammers van 32 en 50 jaar, een 48-jarige man uit Werkendam en een 36-jarige vrouw uit Amsterdam. De politie doorzocht dinsdag vijf woningen en een kantoor in Amsterdam en een woning met loods in Werkendam.

Hansa Market

In mei vorig jaar nam de Nederlandse politie de criminele marktplaats Hansa Market over. Daarbij trok het Nederlandse account met de naam Doug-Heffernan volgens het OM de aandacht. Het account was een van de grootste en verantwoordelijk voor de handel in cocaïne, xtc, mdma en andere drugs.

Toen Hansa Market werd neergehaald, werd de identiteit van de mensen die vermoedelijk achter Doug-Heffernan schuilgingen achterhaald. De naam Doug-Heffernan verdween echter volledig van het darknet na de actie van de Nederlandse politie, evenals andere accounts die vermoedelijk van dezelfde verdachten waren.

Maanden later werden langzaamaan nieuwe accounts opgezet op de illegale ondergrondse marktplaats Dream Market, aldus het OM. Bij de actie dinsdag zijn deze accounts in beslag genomen. In de digitale administratie van de verdachten zijn verzendlijsten aangetroffen waarop vermoedelijk duizenden namen en adressen van kopers van de afgelopen jaren staan.