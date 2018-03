Gerechtshof legt 'moordbroers' levenslang op voor drievoudige moord

De rechter is ervan overtuigd dat de broers uit Hoogeveen in november 2012 de 55-jarige Berend Smit uit Dwingeloo met een vuurwapen om het leven hebben gebracht.

De man was aan het wandelen met zijn hond in natuurgebied Dwingelderveld (Drenthe). In juli 2013 wurgden de twee het echtpaar Jan en Greet Veenendaal uit Exloo, beiden 77 jaar, in hun woning.

De rechtbank in Assen kwam in 2015 tot celstraffen van dertig jaar. Admilson R. kreeg tevens tbs met dwangverpleging opgelegd. Het Openbaar Ministerie had levenslang geëist.

Rechten van de mens

De rechtbank in Assen wilde geen levenslang opleggen vanwege het definitieve karakter van de straf. Levenslang zou in strijd zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Doordat de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid daarna wijzigingen heeft aangebracht in de uitvoering van de straf, is er inmiddels geen bezwaar meer, vindt het hof. Sinds mei vorig jaar beoordeelt een adviescollege of een levenslang gestrafte, als hij 25 jaar heeft vastgezeten, weer vrij kan komen. Het advies wordt voorgelegd aan de minister van Justitie en Veiligheid, die de uiteindelijke beslissing neemt.

Onderzoek

Eind 2016 leek er al uitspraak te komen in de beroepszaak. Het hof wilde echter aanvullend onderzoek. Daarmee heeft het hof de optie gekregen om levenslang te kunnen opleggen, stelt advocaat Wim Anker die Marcos R. bijstaat.

''Er was door zowel het OM als de verdachten toen geen behoefte aan het onderzoek. Hierdoor is er ruimte voor levenslang ontstaan." Anker vind het opmerkelijk dat Marcos en Admilson R. ''over één kam worden geschoren" door het hof. De rechtbank had wel onderscheid gemaakt. Marcos R. werd in 2015 veroordeeld voor diefstal met geweld bij de dood van Smit.

Noortje Lut, de advocate van Admilson R., is verbaasd over het ''keiharde oordeel". Er zou onvoldoende zijn gekeken naar de achtergrond van de broers van Braziliaanse afkomst, die op jonge leeftijd werden geadopteerd. ''Ze waren toen al ernstig verwaarloosd.''

