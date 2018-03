Tilburger (37) betrapt op stroom aftappen voor 'cryptomuntfabriek' in Rijen

De politie deed onderzoek naar de bedrijfsloods aan de Kempenbaan vanwege het hoge elektriciteitsgebruik van het pand. Het is nog vrij gebruikelijk dat mensen stroom illegaal aftappen voor bijvoorbeeld wietplantages, maar voor cryptovaluta is het nog vrij nieuw.

In de loods trof de politie tientallen computers aan, die werden gebruikt voor het 'mijnen' van cryptomunten. Alle apparatuur is in beslag genomen en de netbeheerder gaat de stroom van het pand afsluiten. Ook de auto van de man is afgepakt. De politie meldt dat de diefstal van stroom gepaard is gegaan met groot risico voor brandgevaar.

Dit 'mijnen' houdt in dat een rekenkracht van een computer gebruikt wordt transacties op een netwerk (de blockchain) plaats te laten vinden. Als beloning voor die rekenkracht krijg je cryptomunten zoals bitcoin.