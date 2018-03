Politie doorzoekt kelderboxen Amsterdam na dodelijke schietpartijen

De agenten kijken hier naar aanleiding van tips over de verdachte situaties bij de opslagruimtes, melden AT5 en Het Parool.

De agenten zullen op verschillende adressen doorzoekingen uitvoeren. In dergelijke opslagruimtes zijn in het verleden wel eens drugs of wapens gevonden.

Eind januari werd in een wijkcentrum op Wittenburg het vuur geopend door twee schutters. Een 17-jarige jongen kwam daarbij om het leven en een 20-jarige vrouw raakte gewond. De jongen was geen bekende van de politie en waarschijnlijk niet het doelwit.

Mogelijk hadden de daders het voorzien op de 19-jarige Gianni L., die ook gewond raakte. Deze man was in november ook al slachtoffer van een schietpartij in de buurt. Hierbij kwam een eveneens 19-jarige Amsterdammer om het leven en raakten in totaal drie mensen gewond. L. is wel bekend bij politie en justitie.

