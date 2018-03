Burgemeester Voerendaal bedreigd met vuurwapen

Dat meldt De Limburger woensdag. Het nieuws werd tot woensdag door Justitie bewust niet naar buiten gebracht, om onderzoek te kunnen doen. Uit dat onderzoek blijkt nu dat de man ongeveer twee uur heeft gewacht tot de burgemeester langskwam.

In de krant vertelt Houben wat er gebeurde op de ochtend van 26 februari. "Uit het niets stond ineens iemand met een bivakmuts en een handvuurwapen voor mijn auto en hield me onder schot. Hij kwam steeds dichterbij. Dan weet je instinctief dat het helemaal fout is. Mijn verstand zei rijden, mijn lichaam deed zijn werk", aldus de burgemeester in De Limburger.

Houben zegt zeker te weten dat het een gerichte actie was. In 2017 werd namelijk al de auto van een wethouder van de gemeente in brand gestoken na een aantal ingrepen van de politie. Een xtc-lab bij een autohandel werd opgerold en in twee woonwagenkampen werden invallen gedaan. Sindsdien zijn de veiligheidsmaatregelen voor ambtenaren al verhoogd. In beide gevallen gaat Houben uit van een gerichte actie tegen het gemeentebestuur.

Ollongren

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken vindt het "verschrikkelijk dat een burgemeester, iemand die zich 24/7 met hart en ziel inzet voor de inwoners van zijn gemeente, met zulke bedreigingen te maken krijgt. Ik heb hem gebeld en steun hem. Ik ben ook blij te horen dat er aangifte gedaan is."

