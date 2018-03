Advocaten Klaas Otto leggen verdediging neer na afwijzen wrakingsverzoek

Volgens de raadslieden is het ''niet verantwoord" verder te gaan als advocaat van Otto. ''Wij kunnen de verdediging niet halfbakken voeren", aldus Van 't Land.

De officier van justitie liet op de zitting weten dat het neerleggen van de verdediging veel weg heeft van een bewuste tactiek om de zaak tegen Otto te vertragen en niet omdat er niet kan worden verstaan in een goede verdediging door de advocaten.

Het OM heeft geen goed woord over voor de beslissing die wederom voor vertraging zorgt in een al lang lopend proces.

Geestelijke achteruitgang

Vrijdag was Klaas Otto afwezig bij het begin van de inhoudelijke behandeling van zijn zaak omdat hij psychisch niet in staat zou zijn proces te volgen. Hij zou geestelijk achteruit zijn gegaan als gevolg van een maandenlang verblijf in een streng detentieregime in Vught.

De Leon overhandigde de rechtbank een rapport van een psychiater waarin stond dat Otto tegen een depressie aanzat en zichzelf niet fatsoenlijk kon verdedigen.

Wraking

Het Openbaar Ministerie achtte dit ongeloofwaardig. Daarop besloot de rechtbank om een onafhankelijke psychiater aan te stellen die onderzoek deed naar de geestelijke gesteldheid van Otto. De psychiater oordeelde dat de oprichter van motorclub No Surrender voldoende in staat was zijn proces te kunnen volgen.

De rechtbank bepaalde daarom dinsdag de zitting voort te zetten tegen Otto die nu wel aanwezig was. De Leon zei hierop geen andere keus te hebben dan de rechtbank te wraken. Nadat het wrakingsverzoek werd afgewezen, besloten de advocaten de verdediging neer te leggen.

Vertraging

Dit zorgt dus voor de zoveelste vertraging in de zaak tegen de 50-jarige Brabander. Hij wordt verdacht van afpersing, bedreiging, mishandeling, brandstichting en witwassen. Dinsdag zei hij dat hij een strijd aan het voeren is die hij niet kan winnen. ''Ik ben er gewoon klaar mee."

De inhoudelijke behandeling werd begin september 2017 al maanden uitgesteld.

Met Otto staat ook Janus de V. terecht. De man wordt gezien als de rechterhand van de Brabander en zou samen met Otto iemand hebben afgeperst en mishandeld.

