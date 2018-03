Politie vindt niets bij zoektocht Gaasperplas naar vermiste Sabrina Oosterbeek

Onder meer langs de kanten van de Gaasperplas werd gezocht door agenten, meldt een woordvoerder dinsdag aan NU.nl.

Vorig jaar in oktober werd ook al in de Gaasperplas gezocht naar de vrouw. "Het is mogelijk dat in de tussentijd iets is bovengekomen", aldus de woordvoerder. Dinsdag wordt de zoektocht niet voortgezet, of dit in korte termijn wel het geval wordt is niet bekend.

Door de recherche wordt gevreesd dat Oosterbeek niet meer in leven is. Vorig jaar werd in verband met haar verdwijning Sjonny W. aangehouden. De man zou als een van de laatste personen contact hebben gehad met Oosterbeek en op beelden is te zien hoe hij de ochtend na haar verdwijning haar fiets dumpt op de Karspeldreef.

In de weken na de verdwijning van Oosterbeek zocht de politie al in de omgeving van Reigersbos. Er werd in de wijk geflyerd en duikers van de brandweer zochten in het water. Niet veel later werd haar fiets teruggevonden.

Andere zaken

De 45-jarige W. wordt ook verdacht van het doden van twee andere vrouwen in Amsterdam, te weten Monique Roosien in 2003 en Mirela Mos in 2004. De man zit vast.

Justitie meldde eerder al "een sterke aanwijzing" te hebben dat de 45-jarige verdachte als een van de laatste personen seks heeft gehad met Roossien. Het lichaam van de 26-jarige vrouw werd in 2003 aangetroffen bij het IJmeer, de vrouw was doodgeslagen.

Bloedsporen

Bloedsporen van het slachtoffer zijn gevonden in de auto van de in 2004 gedode Mos (30). Haar in stukken gesneden lichaam werd in 2004 achtergelaten in de Wamelstraat in Amsterdam. Het DNA van W. is aangetroffen op deze vuilniszakken. Hiermee zou de verdachte volgens het OM de enige link tussen de twee zaken zijn.

Ook heeft een anonieme getuige verklaard dat W. in 2004 met stinkende, plastic vuilniszakken door het trappenhuis van het pand waar hij woonde liep.

