A28 bij Leusden dicht nadat vrachtwagen viaduct ramt, chauffeur overleden

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Het verkeer kan via Hilversum omrijden, via de A27 en A1, meldt de ANWB. Het stuk op de A28 tussen Leusden-Zuid en Amersfoort is dicht.

Hulpdiensten waren snel ter plaatse en een traumahelikopter werd opgeroepen maar ook weer geannuleerd nadat duidelijk was dat de bestuurder het ongeluk niet had overleefd. Het slachtoffer zit nog steeds bekneld in de cabine van de gevouwen vrachtwagen.

Een berger gaat eerst de truck een stuk terug trekken zodat het slachtoffer bevrijd kan worden. De chauffeur was de enige inzittende. De politie heeft grote witte schermen geplaatst bij de plaats van het dodelijk ongeluk.

De A28 bij Leusden-Zuid is nog tot zeker 18.00 uur dicht, meldt Rijkswaterstaat. "Lastige berging, schade aan viaduct, geleiderail en asfalt en de verdere afhandeling van het ongeval", zijn volgens Rijkswaterstaat de redenen voor de langdurige wegafsluiting.

De afsluiting zorgde voor files op de nabijgelegen wegen, ook ontstond er een zogeheten kijkersfile. Doordat de weg nog is afgesloten tot in de avondspits is de verwachting dat het een zeer drukke spits wordt rond Utrecht, Amersfoort en Leusden.

