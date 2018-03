Strafeisen tot dertig jaar cel voor vergismoord op Djordy Latumahina

De hoogste strafeisen van dertig jaar cel zijn tegen de vermeende schutters Djurgen W. (42) en Tony D. (35) en de vermoedelijke 'hoofdorganisator' van de moord Cedric R. (40).

Zijn broer Wendell R., hoorde 25 jaar eisen omdat hij zijn broer zou hebben ondersteund bij het moordplan. Deze strafeis geldt ook voor Ulrich B. (45). Hij zou volgens het OM de vluchtauto hebben bestuurd.

Benito L. (46) en Giovanni D. (31) worden door het OM verantwoordelijk gehouden voor het ophalen en afleveren van de gestolen vluchtauto's die zijn gebruikt na het onder vuur nemen van Latumahina en zijn gezin. Hiervoor moeten ze volgens justitie een straf krijgen van respectievelijk veertig dagen en 24 weken. Zij waren al op vrije voeten.

Parkeergarage

Dj en feestorganisator Latumahina, zijn vriendin en hun kind zaten op 8 oktober 2016 in hun Mini Cooper in de parkeergarage aan het Koningin Wilhelminaplein in Amsterdam-West toen twee mannen het vuur op ze openden.

Latumahina was op slag dood. Zijn destijds 30-jarige vriendin werd door zes kogels geraakt en overleefde ternauwernood. Een kogel miste op een haar na het kinderzitje waar op dat moment het toen 2-jarige dochtertje in zat.

Persoonswisseling

De dj was het slachtoffer geworden van een persoonsverwisseling. Het beoogde doelwit was drugscrimineel Gino M., die in hetzelfde appartementencomplex woonde en eveneens in een zwarte Mini Cooper reed.

"Het OM rekent het de verdachten zwaar aan dat een willekeurig gezin is getroffen door de kogelregen", aldus de officier van justitie. "Wij zijn van mening dat de omstandigheid dat hier volstrekt onschuldige burgers het slachtoffer zijn geworden, strafverzwarend dient te werken."

Het OM is ervan overtuigd dat de zeven verdachten betrokken zijn bij moord op Latuhamina. Zij baseren zich onder meer op de reisbewegingen van de mannen in auto's die betrokken waren bij de moord.

De verdachten verklaren hun onderlinge contact door de handel in de wiet, maar daar gelooft het OM niks van. Ze ontkennen elke betrokkenheid bij de moord op Latumahina en de poging moord op zijn vriendin en kind.

Het OM heeft ook camerabeelden van de parkeergarage en de vluchtroute die de uitvoerders van de moord in Hoofddorp hebben gelopen nadat hun vluchtauto daar strandde.

Slachtofferverklaringen

De vrouw liet op 9 maart in haar slachtofferverklaring weten dat haar ''perfecte gezin is kapotgemaakt''. Ook de ouders van Latumahina spraken tijdens de zitting. ''Jij bent er niet meer, door een vergismoord'', zei de vader.

''Vergismoord, wat een gruwelijk begrip, ontstaan in de tijd waarin wij leven. Een tijd waarin het kennelijk al geaccepteerd is dat er onschuldige slachtoffers vallen van afrekeningen."

De rechtbank doet op 9 mei uitspraak.