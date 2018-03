Rechtszaak tegen Otto kan doorgaan na afwijzen wrakingsverzoek

De wrakingskamer ziet geen reden om aan te nemen dat de rechters in deze zaak bevooroordeeld zijn. Of de zaak nu direct wordt hervat, is nog onbekend

De Leon liet vrijdag bij aanvang van de inhoudelijke behandeling weten dat Otto symptonen van posttraumatische stressstoornis vertoonde en dat hij niet in staat zou zijn om zijn vervolging te begrijpen.

Dinsdag herhaalde de advocaat deze woorden. Zijn cliënt zou psychisch lijden en daarom moest de zaak tegen hem worden opgeschort. Otto verscheen dinsdag verrassend genoeg wel op de zitting.

Vught

Otto was in opdracht van de verdediging onderzocht door een psychiater en die stelde vast dat Otto weinig energie heeft, last van zijn kortetermijngeheugen en lijdt aan een vorm van sociale deprivatie. Dat betekent dat hij nauwelijks in staat is om sociale contacten en interactie te onderhouden.

Dit alles zou het gevolg zijn van het strenge regime waar Otto sinds zeven maanden in vastzit in het huis van bewaring in Vught.

Afpersing

De rechter besloot hierop om de vervolging uit te stellen om een medisch specialist aangesteld door de rechtbank Otto te laten onderzoeken. Die concludeerde dat Otto in staat is om zijn strafproces bij te wonen.

De rechter besloot daarom dat het proces tegen de Brabander door kon gaan. De Leon trok daarop de onpartijdigheid van de rechtbank in twijfel en zag naar eigen zeggen geen andere uitweg dan de rechtbank te wraken.

De 50-jarige Otto zit al ruim anderhalf jaar in voorarrest. De Brabander wordt onder meer verdacht van afpersing, bedreiging, mishandeling, brandstichting en witwassen. Dinsdag zei hij dat hij een strijd aan het voeren is die hij niet kan winnen. ''Ik ben er gewoon klaar mee."

