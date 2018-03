Zoektocht op meer Liessel naar in 1974 verdwenen mannen levert niets op

Duikers van de politie zochten de hele dag op het meer naar de auto van Piet Hölskens (21) en Hans Martens (20) uit Asten. De twee mannen verdwenen in maart 1974 na een avond stappen.

Sinds zij vertrokken uit een kroeg in Deurne is niets meer van hen vernomen. Ook hun auto, een rode Riat, werd nooit terug gevonden. De nieuwe informatie zou erop kunnen wijzen dat de auto in het meer zou zijn beland.

De nieuwe informatie was afkomstig van een recherchebureau dat de families van de twee mannen hadden ingeschakeld in een laatste poging hun verdwijning op te lossen.

Sonarapparatuur

Tijdens de zoektocht maakte de politie gebruik van speciale sonarapparatuur om te zoeken naar het verdwenen wrak. De wagen werd niet gevonden, maar de politie gaat de resultaten van de sonartests wel verder onderzoeken in de hoop nog aanwijzingen te vinden.

Een mogelijke dader zou overigens niet meer kunnen worden berecht; de zaak is inmiddels verjaard. De politie hoopt echter nog wel uit te vinden wat er met de twee mannen gebeurd is. De families van het tweetal waren maandag aanwezig bij de zoekactie in Liessel.

