Gebouw Raad voor de Rechtspraak in Den Haag ontruimd wegens rook

In het gebouw van de Raad aan de Kneuterdijk in het centrum van de stad is een brandalarm afgegaan, de brandweer doet onderzoek. Ongeveer 250 mensen hebben de drie panden verlaten en staan te wachten op straat.

In het pand is een "schroeilucht" waargenomen en er is sprake van rookontwikkeling. De brandweer heeft geen brandhaard kunnen vinden. Het onderzoek gaat nog verder.

Medewerkers zijn naar huis gestuurd om daar verder te werken.

De brandweer is aan de slag met drie brandweerwagens en een hoogwerker. Er zijn geen gewonden gevallen.

