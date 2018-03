De vrouw werd maandagochtend rond 10.15 uur dood aangetroffen in een woning aan de Noorderwierweg in Amersfoort. De man, die in de woning aanwezig was, is aangehouden.

De politie vermoedt dat het motief van de dader ligt in de relationele sfeer. Het onderzoek wordt nog voortgezet.

