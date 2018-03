'Tbs'er smokkelt drugs en kinderporno Utrechtse Van der Hoeven Kliniek in'

Dat schrijft het AD maandag op basis van eigen onderzoek en interne documenten. Het dagblad sprak met tien tbs'ers en tbs-advocaten. De Van der Hoeven Kliniek zegt in een reactie op het artikel zich niet te herkennen in het beeld dat wordt geschetst. "Ondanks dat een aantal reacties van de organisatie zijn verwerkt, is er weinig aandacht voor de feiten."

Een tbs'er in de Utrechtse kliniek beweert dat het eenvoudig is om drugs naar binnen te smokkelen. "Je mag soms onder begeleiding naar buiten. Het is simpel om iemand drugs klaar te laten leggen op een bepaalde plek. De begeleider let niet altijd op en er is niet altijd een controle als je de kliniek weer in gaat. Als je het anaal inbrengt, vinden ze helemaal niks".

Volgens de kliniek is dit niet waar. "We gebruiken detectiepoortjes en scanners. Alle patiënten die terugkomen van onbegeleid verlof worden altijd gecontroleerd net als bezoekers. Regelmatig vinden onaangekondigde kamercontroles plaats en wordt het urine gecontroleerd. Ook zetten we drugshonden in."

Oogluikend

Mocht een tbs'er worden betrapt op het gebruiken van drugs dan wordt hij volgens het AD niet altijd bestraft. "Ik begrijp van mijn cliënten dat betrapte tbs'ers een dag later al op verlof mogen. Het drugsgebruik wordt oogluikend toegestaan", aldus tbs-advocaat Jan Jesse Lieftink.

De Van der Hoeven Kliniek hanteert naar eigen zeggen een zero tolerance-beleid ten aanzien van drugs, alcohol en (kinder)porno. "Drugs worden dan ook niet, ook niet oogluikend, toegelaten."

De Utrechtse kliniek wil nog wel benadrukken dat een tbs-instelling geen gevangenis is. "Het is een illusie om een instelling 100 procent vrij van smokkelwaar te krijgen. In elke instelling waar gedwongen behandeling wordt geboden aan mensen met de zwaarste en meest psychische problemen vinden incidenten plaats. Het is dan ook een illusie te denken dat dat niet bij onze kliniek het geval is", stelt de Van der Hoeven Kliniek. "Maar elk incident wordt nauwkeurig onderzocht en waar nodig worden maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen."

Wil jij elke ochtend direct weten wat je ’s nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!