Politie start zoektocht in Liessel naar mannen die in 1974 verdwenen

Nieuwe informatie is aanleiding voor de zoektocht, aldus een politiewoordvoerder maandagochtend naar aanleiding van een bericht in Trouw.

De politie zoekt met sonarapparatuur water af in De Brink, een grote en diepe plas tussen Liessel en Deurne.

In 1974 verdwenen de vrienden Hans Martens (20) en Piet Hölskens (21) na een avond stappen in Deurne. Ze vertrokken daar in een rode Fiat. De verdwijning is altijd een raadsel gebleven en ook hun auto is nooit gevonden.

Nieuwe informatie

De politie gaat ervan uit dat de vrienden door een misdrijf om het leven zijn gekomen en het onderzoek naar de zaak was afgesloten. Nabestaanden hebben echter een recherchebureau ingeschakeld dat eind vorig jaar nieuwe informatie ontdekte.

''De informatie was nieuw en heel concreet. Voor ons reden om nader onderzoek te doen. Uiteindelijk hebben wij begin 2018 besloten om te gaan zoeken in De Brink in Liessel'', zegt een specialist van de politie maandag.

Familie

De familie is blij met de zoekactie. ''We weten dat de kans klein is dat er nog iets over is van de lichamen als ze hier al bijna 44 jaar liggen. Maar de auto is hopelijk iets makkelijker te vinden", aldus Jan Hölskens, de broer van Piet Hölskens.

"Als er straks een lege auto wordt gevonden of alleen al maar het kenteken of een ander onderdeel van de Fiat van mijn broer, dan is voor ons een zeer belangrijke vraag beantwoord. Dat maakt al een einde aan veel onzekerheid voor ons.''

De zoektocht duurt waarschijnlijk tot maandagmiddag.

