Pegida plaatst kruizen op grond toekomstige moskee Enschede

De kruizen staan voor de mensen die zijn vermoord tijdens aanslagen, zo stelt een stem onder een op het internet "Hier ziet u waartoe de islam in staat is", is te horen.

De gemeente heeft de kruizen inmiddels verwijderd. Een woordvoerder zegt dat de grond eigendom is van de gemeente. Meer wil hij er niet over kwijt. "Alles wat we zeggen is koren op de molen van deze organisatie."

In november protesteerde de organisatie ook al tegen de komst van de moskee. Op een filmpje dat de organisatie toen plaatste was te zien dat iemand in een donker gewaad op het toekomstige bouwterrein een houten kruis besmeurt, naar verluidt met varkensbloed.

Burgemeester Onno van Veldhuizen noemde de actie toen "walgelijk". Hij noemde de beelden "Ku Klux Klan-achtig". "Als je zo tekeer gaat met een kruis in de vroege ochtend, krijg ik die associatie."

Pegida heeft een demonstratie in Amsterdam aangekondigd voor zondag.