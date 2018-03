Politie neemt camera's in beslag bij onderzoek sauna Nederasselt

Vrijdag werd er aangifte gedaan door de eigenaar van het bedrijf. Tijdens het onderzoek naar aanleiding van de aangifte is een verborgen camera en het bijbehorende computersysteem in beslag genomen. Dat systeem was op dat moment nog in werking.

Erik van Ingen Schenau, eigenaar van de sauna, stelde onlangs nog tegenover RTL Nieuws dat er sindsdien "geen camera's meer te vinden zijn in de kleedkamers".

Naar aanleiding van de aangifte op vrijdag kreeg de politie echter het vermoeden dat er meer camera's waren in het pand, aldus de politiewoordvoerder tegenover NU.nl.

Daarop is zaterdagochtend het pand doorzocht. Daarbij zijn drie camera's, de gebruikte plafondplaten en bekabeling in beslag genomen. Die drie camera's waren op het moment van inbeslagname niet meer in gebruik.

Handbalsters

De eigenaar van de sauna deed eerder in februari al aangifte van hacking van zijn camerasysteem. De politie schrijft op haar website dat er rekening wordt gehouden met diverse scenario's. Op de gelekte beelden online stonden onder meer zeven oud-handbalsters van het Nederlandse team.

Nieuwe meldingen

Daarnaast zijn er ook aangiften en meldingen ontvangen door anderen, het is onduidelijk of het om bezoekers gaat. "Ook hebben wij vernomen dat er burgers zijn die aangeven dat ze geen aangifte konden doen over deze zaak", valt de lezen op politie.nl.

"De politie is echter altijd bereid om aangiftes aan te nemen." Wel meldt de politie dat nieuwe meldingen en aangiftes op dit moment niet nodig zijn.

Uploaden

De voornaamste site die de beelden openbaar heeft gemaakt, heeft van de politie de opdracht gekregen de beelden te verwijderen. Maar de politie denkt dat er inmiddels wel beelden op veel andere website geüpload zijn en zegt hier scherp op te blijven. Vrijdag is er belastend materiaal in beslag genomen in een woning in Drachten.

