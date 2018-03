Koningspaar bakt pannenkoeken voor NLdoet

Het koningspaar kwam helpen in 't Hofland, een voormalig seniorencomplex. De ouderen die voorheen in het complex woonden, kregen een lunch aangeboden door de nieuwe bewoners van het pand. Ook speelden ze samen Oudhollandse spelletjes.

In 't Hofland wonen sinds vorig jaar jonge statushouders en starters op de woningmarkt. Die bedachten de lunch samen met Network Young Connection, als mogelijkheid om bruggen te slaan tussen jong en oud. Koning en koningin sloten zich daar tot ieders verrassing bij aan en doken ook de keuken in om pannenkoeken te bakken.

"Het is heel belangrijk dat zoveel mogelijk mensen bij de maatschappij worden betrokken", aldus Willem-Alexander over het belang van de vrijwilligersacties van NLdoet. Máxima vertelde dat in de toekomst ook de prinsessen gaan meedoen. "Vandaag hadden ze werk op school, maar ze willen zeker meedoen."

Beatrix

Prinses Beatrix had vrijdag in Amersfoort al meegedaan aan NLdoet. In een kinderdagopvang maakte ze leer- en spelmateriaal en hielp ze mee met het opruimen van de speelruimte achter het gebouw. Ook prins Bernhard en prinses Annette waren daarbij.

Het is het veertiende jaar dat NLdoet wordt gehouden. Vrijdag en zaterdag waren naar schatting 375.000 vrijwilligers in de weer voor de actie, tijdens ruim 10.500 aangemelde activiteiten. Dat zijn er meer dan vorig jaar. Toen waren 9500 klussen aangemeld en werkten 350.000 mensen mee.