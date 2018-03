OM eist twintig jaar cel tegen Naoufal F. voor aansturen liquidatiepoging Diemen

In de extra beveiligde gerechtsbunker in Osdorp zetten de aanklagers de 38-jarige Amsterdammer vrijdag neer als de man die de moordopdracht gaf en vanuit zijn toenmalige verblijfplaats in Ierland ''het perfecte moordcommando" aanstuurde.

Volgens het OM woonde F. onder een valse identiteit in een appartement van een zeer beruchte Ierse criminele familie, de Kinahan-clan.

Verklaring

F. was zelf niet aanwezig in de rechtbank, maar legde wel een schriftelijke verklaring af. In de verklaring ontkent 'Noffel' (38) opdracht te hebben gegeven voor de moordaanslag op R. de belangrijkste beschuldiging aan zijn adres. Maar vragen erover kon hij niet beantwoorden en het OM noemde zijn ontkenning dan ook ongeloofwaardig. "Alles wijst naar F. als de man die de moordaanslag aanstuurde", aldus de officier van justitie.

De aanslag mislukte. F. zegt destijds zelf noodgedwongen de wijk te hebben genomen naar het buitenland. Vanwege ''allerlei geruchten" over betrokkenheid bij verschillende liquidaties, waaronder die in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt eind 2012, ''verkeerde ik voortdurend in een staat van levensgevaar".

De daders van de poging R. te vermoorden kregen afgelopen jaar celstraffen tot twintig jaar.

Versleuteld

Het proces tegen F. is het eerste dat voor een groot deel draait om de gegevens die beschikbaar kwamen nadat onderzoeksinstituut NFI de beveiliging had gekraakt van twee zogenoemde PGP-telefoons en van in Canada opgestelde servers van het Nederlandse telefoonbedrijf Ennetcom, die in april 2016 in beslag werden genomen.

Politie en justitie kregen zo onder meer inzicht in de communicatie die opdrachtgever en uitvoerders rond de aanslag met elkaar voerden.

De officier van justitie zei dat de ontsluiting van de versleutelde e-mails letterlijk ''een kijkje in de hoofden" van de daders heeft opgeleverd. ''We vermoeden soms hoe het er aan toe gaat, maar kunnen dat nu ook écht zien. We lezen hoe volstrekt respectloos en gewetenloos over het slachtoffer wordt gesproken, dat het niemand interesseert dat onschuldige mensen kunnen omkomen. Dat maakt deze zaak uniek."

De rechtbank doet naar verwachting op 19 april uitspraak.