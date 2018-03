Nog vijfduizend huishoudens zonder stroom in Amsterdam na storing

"Onze monteurs zullen de hele nacht doorwerken om de stroomstoring in Amsterdam te verhelpen", schrijft Liander op Twitter.

De netbeheerder doet haar best om zaterdagochtend de stroomvoorziening weer hersteld te hebben. "We realiseren ons dat dit vervelend nieuws is voor klanten die nog zonder stroom zitten."

Klanten die meer dan vier uur zonder elektriciteit hebben gezeten, krijgen hiervoor compensatie van Liander. Dit gaat om 35 euro voor de eerste vier uur. Bij nog vier uur extra, wordt er 20 euro bijgestort.

Tramverkeer

Ook het tramverkeer in de stad herstelt zich langzaam. Het GVB meldt dat enkele tramlijnen weer rijden, maar dat reizigers nog wel rekening moeten houden met vertragingen. Andere lijnen moeten weer handmatig van stroom worden voorzien.

De stroomstoring ontstond rond 10.30 uur, toen bij werkzaamheden in de Daniël Stalpertstraat een kabel werd geraakt. De man die de kabel heeft geraakt "stond nog na te trillen" maar hoefde niet naar het ziekenhuis, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio aan NU.nl.

Steekvlam

Als gevolg van het raken van de kabel ontstond een soort kettingreactie, waardoor op meerdere locaties in de stad kortsluiting ontstond. Op de Weteringschans kwam een steekvlam vanuit de stoep omhoog, waardoor twee mannen gewond raakten.

Beiden zijn naar het ziekenhuis vervoerd, een van hen heeft brandwonden opgelopen. De slachtoffers waren wel aanspreekbaar.

Ontruimingen

Ook op twee andere plekken in de stad is enige tijd brand geweest, onder meer in elektrokasten in de Quellijnstraat en de Nieuwe Looiersstraat. Hierdoor moesten nabijgelegen woningen, een locatie van het Leger des Heils en een kinderdagverblijf ook ontruimd worden.

Het Rijksmuseum moest ook ontruimd worden. De 1.500 mensen die een kaartje hadden maar door de ontruiming het pand moesten verlaten, kunnen op een ander moment terugkomen. Het museum blijft vrijdag de rest van de dag gesloten.

Ook het Allard Pierson Museum in Amsterdam blijft de hele dag dicht, evenals de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Enkele colleges die vrijdag gegeven zouden worden op de UvA-locatie op het Binnengasthuisstraat, zijn afgelast.

Liftopsluitingen

De hulpdiensten waren vrijdag uitgerukt voor meerdere incidenten. Zo zaten mensen vast in liften. De veiligheidsregio liet rond 15.30 uur aan NU.nl weten dat zich geen nieuwe incidenten hebben voorgedaan.

Ook de politie laat weten dat er geen sprake was van incidenten als gevolg van de stroomstoring. Wel werden verkeersregelaars op drukke kruispunten ingezet, omdat een deel van de stoplichten niet goed werkte.