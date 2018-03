Vader van overleden baby uit Breda blijft in de cel

Dat besloot de rechtbank in Breda vrijdag. Kevin van den B. wordt verdacht van doodslag of mishandeling met de dood tot gevolg. Zelf zei de verdachte "100 procent zeker" te weten dat hij onschuldig is.

Volgens de sectie overleed de baby door geweld van buitenaf of hevig schudden. De baby had onder meer een bloeduitstorting onder het hersenvlies en een gescheurde tongriem.

Het jongetje van zeven maanden oud werd in kritieke toestand in het ziekenhuis opgenomen. Hij overleed een dag later.

Hulpinstanties

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd begon in december vorig jaar een vooronderzoek naar aanleiding van de dood van de baby. Zijn ouders stonden onder begeleiding van de William Schrikker Groep, een jeugdzorginstelling voor ouders met een licht verstandelijke beperking. Ze gebruikten drugs en de vader was al eens veroordeeld vanwege huiselijk geweld.

De baby was eerder uit huis geplaatst omdat bij hem blauwe plekken waren geconstateerd. Van den B. werd enkele dagen na het overlijden van het jongetje aangehouden en zit sindsdien vast.

Strafblad

Volgens advocaat Ronald Drenth van de verdachte komt de verdenking vooral door het strafblad van de verdachte. ''Er is geen concreet bewijs voor de doodslag."

De rechtbank stelde echter dat er wel aanwijzingen zijn dat de man het gedaan kan hebben. "Verdachte was als laatste bij de baby en moeder lag te slapen. Bovendien zou de baby al langer dood zijn dan verdachte in eerste instantie had gezegd."

Nog niet alle nadere onderzoeken naar de doodsoorzaak zijn afgerond, zei de officier van justitie. Het proces wordt 31 mei vervolgd.