Vriendin Latumahina verklaart hoe 'gezin kapot is gemaakt' door vergismoord

Ze deed dit in een vooraf opgenomen audioboodschap op de dag dat Latumahina 33 jaar zou zijn geworden. "Onze dochter van tweeënhalf heeft moeten zien hoe haar ouders werden doorzeefd door kogels. Haar vader en moeder die niet meer reageerden terwijl ze zo bang was.''

Het gezin werd op 8 oktober 2016 door twee schutters onder vuur genomen in een parkeergarage in Amsterdam-West. Hij was niet het beoogde doelwit. Latumahina stierf ter plekke aan zijn verwondingen. Zijn vriendin raakte zwaargewond, het kind bleef ongedeerd.

De vrouw werd geraakt door zes kogels. Volgens haar advocaat heeft haar hart even stilgestaan en is ze gereanimeerd. Ze moet leren leven met een handicap, ze kan haar arm en hand niet meer gebruiken, en is arbeidsongeschikt. Hij vroeg de rechtbank een schadevergoeding, waarvan hij de omvang niet openbaar wilde maken.

Ouders

Ook de ouders van Latumahina spraken tijdens de zitting. ''Jij bent er niet meer, door een vergismoord'', zei de vader. ''Vergismoord, wat een gruwelijk begrip, ontstaan in de tijd waarin wij leven. Een tijd waarin het kennelijk al geaccepteerd is dat er onschuldige slachtoffers vallen van afrekeningen.''

Tijdens de zitting werd een filmpje getoond met foto's en video's van het leven van Latumahina. De familie wilde op deze manier aan de zeven verdachten laten zien wie en wat ze moeten missen. De mannen keken roerloos toe. Eerder deze week ontkenden de mogelijke schutters al enige betrokkenheid.

Op 13 maart zal het Openbaar Ministerie naar verwachting de strafeis uitspreken. Op 9 mei wordt de uitspraak verwacht.